Perugia, incendio al Testone di via Settevalli: vigili del fuoco in azione

Fiamme in via Settevalli a Perugia, dove nella mattina di oggi (domenica 20 febbraio) i vigili del fuoco sono intervenuti per domare l'incendio divampato nel ristorante 'Testone'.

In azione una squadra con autopompa e autoscala, nessun ferito ma si registrano danni ai locali interni e su tutta la struttura, dovuti alla circolazione del fumo. Sul posto anche le forze dell'ordine.