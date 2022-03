Eurochocolate riscopre i giardini del Frontone, l'assessore Giottoli: "Dopo lo stop della pandemia ripartiamo da qui e con questo evento"

Eurochocolate ritrova Perugia. E i giardini del Frontone nello specifico. Qui si svolge la prima edizione di primavera del festival del cioccolato. Questa mattina, 25 marzo, il giro inaugurale. Il presidente Eugenio Guarducci ha accompagnato il sindaco Andrea Romizi e l'assessore allo sviluppo economico, marketing territoriale e turismo Gabriele Giottoli, il direttore della Caritas diocesana, don Marco Briziarelli alla scoperta dell'allestimento dedicato alle uova e alla Pasqua in generale.

Giottoli ha sottolineato con soddisfazione che “oggi si riparte con gioia, allegria e leggerezza in uno spazio unico e molto amato dalla città che, purtroppo, a causa della restrizioni covid negli ultimi mesi non è stato vissuto appieno come invece dovrebbe”. Per Giottoli dopo un periodo difficilissimo, in ragione della pandemia, è fondamentale che Perugia ricominci a muoversi ed un contributo in tal senso possono darlo eventi come Eurochocolate.

Secondo l’assessore sono due gli elementi centrali legati all’edizione primaverile, unica nel suo genere, della manifestazione perugina: l’impatto sul turismo e, nel contempo, l’avvenuta riqualificazione dei Giardini del Frontone, rimessi letteralmente a nuovo grazie alla collaborazione intercorsa tra Eurochocolate ed il Comune di Perugia.

“Questi elementi – conclude Giottoli – uniti tra loro ci fanno ben sperare per il futuro”.

A Passo d’Uovo è il claim del nuovo format: dall’immancabile Chocolate Show con oltre 40 espositori dei migliori prodotti in cioccolato, al ricco calendario di degustazioni, cooking show e laboratori, fino all’accogliente Oval Bar by Domiziani dove fermarsi per una dolce pausa relax. E ancora, tanti divertenti giochi a tema per dare libero sfogo alle inesauribili energie di cui il cioccolato è tra le fonti più amate, con ben otto aree Choco Funny dedicate ai più piccini e ai loro genitori, per un goloso intrattenimento che fonde gioco e didattica.

Anche la Regione Umbria torna protagonista a Eurochocolate con Andiamo al Nocciòlo, per promuovere un prodotto fortemente legato al mondo del cioccolato e che negli ultimi anni ha iniziato a ricoprire un ruolo interessante all’interno della filiera produttiva agroalimentare umbra: la nocciola. Il noccioleto e la relativa attività sono realizzati in collaborazione con UmbraFlor, che ha curato anche gli importanti lavori di riqualificazione dei Giardini del Frontone promossi attraverso un Patto di Collaborazione tra Eurochocolate e il Comune di Perugia.

Molteplici anche le installazioni e i percorsi espositivi proposti durante l’evento. Particolarmente sentita la mostra fotografica We Love Peace, dedicata all’Ucraina, che propone 28 scatti sul tema delle uova pasquali decorate a mano: una tradizione fortemente radicata e tramandata di generazione in generazione e che, con il suo messaggio di rinascita, rappresenta in questa occasione la cornice di una raccolta fondi destinata al popolo ucraino. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Caritas di Perugia alla quale saranno affidati i contributi raccolti, destinati al sostegno delle famiglie ucraine che in questi giorni hanno trovato accoglienza nel Comune di Perugia.

Ieri pomeriggio, 24 marzo, invece, è stato inaugurato alla presenza degli assessori Clara Pastorelli, Gabriele Giottoli e Margherita Scoccia lo stand in piazza Matteotti di “Eggofatto!”, la linea di uova di cioccolato prodotte in esclusiva, all’interno di un vero e proprio laboratorio a cielo aperto.

Si tratta di una produzione dal vivo di uova di cioccolato Eggofatto, consentendo la personalizzazione delle sorprese che i visitatori potranno far inserire all’interno di ogni uovo.

La Fabbrica delle Uova di Cioccolato, realizzata in collaborazione con Be Well e con lo storico partner FBM, sarà aperta dal 25 marzo fino al 18 aprile (Pasquetta), tutti i giorni, con i seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10 alle 19; Sabato e Domenica, dalle ore 9.30 alle 20.