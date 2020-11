Perugia in lutto, è morto Carlo Nucci. Il ricordo del sindaco Romizi

Anche Perugia in lutto per la morte di Carlo Nucci. Il sindaco Andrea Romizi, l’assessore Luca Merli e tutta l’amministrazione comunale di Perugia "esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia", spiega una nota di Palazzo dei Priori.

"Nucci - ricorda il sindaco Romizi - , imprenditore generoso e appassionato, aveva 76 anni. E’ stato uno dei soci della Susa Spa, società corcianese di spedizioni, trasporti e logistica, e aveva sempre lavorato nell’azienda da quando il padre Bruno, nel 1953, l’aveva fondata insieme agli altri due storici e attuali soci, le famiglie Lucaccioni e Cecchetti. Lo stesso Carlo, insieme al padre e agli altri fratelli, è stato un protagonista dell’impresa umbra di trasporto su gomma, ha contribuito al suo sviluppo, alla crescita, all’affermazione e al prestigio di cui l’azienda gode nel panorama nazionale e internazionale. Per lui Susa non è stata solo l’azienda di cui andare orgoglioso, ma una grande famiglia cui dedicare tempo ed energie. Persona schietta e genuina, innamorato della famiglia, della consorte, dei figli e delle nipoti, lascia in tutti il ricordo di un uomo di valore, semplice eppure capace di trasmettere in ogni suo gesto i valori dell’umanità più intensa. Dal Comune di Perugia le più sentite alla moglie, ai figli e alla famiglia tutta".