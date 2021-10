Perugia in lutto, addio al decano dei ristoratori del centro storico: negli anni 70 fondò il Ristorante del Sole

L'ultimo saluto a Orfeo Marietti, decano dei ristoratori perugini in centro storico, è stato dato questa mattina con la funzione dei funerali. La Fipe Federazione Pubblici Esercizi, di cui era consigliere, e Confcommercio Umbria, di cui era socio da 40 anni, hanno voluto ricordare Marietti che è stato un punto di riferimento per l'accoglienza dei turisti e non solo e per la grande capacità di valorizzare in tavola i prodotti del made in Umbria.

"Orfeo Marietti - hanno scritto i vertici Fipe -era nato a Marsciano e all’inizio degli anni ’70 aveva inaugurato a Perugia lo storico Ristorante del Sole, in via della Rupe, famoso anche per la splendida vista sulle vallate circostanti e sulla città. Da oltre 50 anni era pioniere della ristorazione perugina legata alla tradizione con un occhio all’innovazione. E’ stato fin dall’inizio della sua attività associato a Confcommercio, assumendo poi da anni un ruolo attivo come dirigente della Fipe, il sindacato dei pubblici esercizi".

"Professionista attento e amante della sua professione, Marietti ha sempre messo al primo posto la ricerca della qualità delle materie prime, la gentilezza e l’attenzione completa al cliente, qualità che ha trasmesso ai suoi figli ed ai suoi collaboratori, il tutto realizzato in una location mozzafiato. Per i perugini, e i tanti turisti che nei decenni hanno affollato il suo locale, un personaggio indimenticabile; per Confcommercio Umbria e Fipe – che si stringono con affetto e tristezza ai suoi cari – una grande perdita".

Il ricordo del Comune di Perugia - "Il sindaco Andrea Romizi e l’Amministrazione comunale tutta esprimono vivo e profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Orfeo Marietti, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 77 anni. Nativo di Marsciano, Marietti era tra i più noti ristoratori del centro storico di Perugia dove aveva fondato negli anni ’70 il ristorante del Sole in via della Rupe, uno dei luoghi più belli dell’acropoli, con il suo inimitabile panorama sulla valle di Assisi. L’Amministrazione lo ricorda come un grande professionista, attento alla qualità dei prodotti e sempre disponibile nei confronti dei suoi clienti. Marietti, membro attivo della Confcommercio e dirigente della Fipe il sindacato dei pubblici esercizi, lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno stimato ed apprezzato per le qualità sia umane che professionali", scrive il Comune di Perugia.