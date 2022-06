Perugia, in giro per la città con gli auricolari rubati e la droga in tasca: denunciato

Il localizzatore gps degli auticolari incastra il ladro. Un cittadino chiama la centrale operativa dicendo di aver visualizzato la posizione dei suoi auricolari di una nota marca che il giorno prima gli avevano rubato dalla sua autovettura. Il suo cellulare, infatti, è collegato con i dispositivi acustici e proprio in via dei Priori a Perugia gli veniva segnalata l’ultima posizione.

In questa strada i militari del Nucleo Radiomobile ha individuato un 23enne di cittadinanza albanese, incensurato e senza fissa dimora con addosso gli auricolari e 20 involucri in alluminio contenenti cocaina per un totale di 9 grammi.

Il ragazzo ha giustificato il possesso degli auricolari dicendo di averli comprati da uno straniero, ma di non sapere che fossero stati rubati.

È stato così denunciato per ricettazione e per detenzione ai fini di spaccio.