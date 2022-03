Ripabianca, furgone in fiamme sulla E45

Furgone in fiamme lungo la statale 3 bis. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina sulla strada statale 3 (E45), all'altezza dell'uscita per Ripabianca, per spegnere le fiamme che hanno completamente distrutto il mezzo.

Il veicolo, si è appreso, trasportava abiti. Illeso il conducente del furgone che è riuscito ad abbandonarlo prima che la situazione peggiorasse e a dare l'allarme. Nessun altro mezzo coinvolto.