Di notte nella zona industriale con seghe e attrezzi da lavoro in auto: denunciati

In tre in auto, di notte, nella zona industriale di Ponte San Giovanni. Una presenza sospetta per gli agenti della squadra volante che, dopo un breve inseguimento sono riusciti a fermare la vettura. I tre all'interno, riferisce la questura, avevano infatti cercato di allontanarsi quando avevano visto la volante. Ma sono stati bloccati. Alla richiesta di documenti e spiegazioni, i tre occupanti dell'auto hanno detto di non parlare italiano, hanno poi spiegato di essere in vacanza con degli amici. Ma quando, controllando i documenti, è emerso che uno aveva precedenti per maltrattamenti in famiglia, false attestazioni e appropriazione indebita e che non sapevano spiegare perché si trovavano di notte nella zona industriale, gli agenti hanno proceduto a un controllo più approfondito dell'auto. Nel bagagliaio hanno trovato na valigia con numerosi attrezzi da lavoro di cui i tre non sono stati in grado di fornire alcuna giustificazione. Sei seghe per tagliare il ferro erano nel vano porta oggetti, altri due seghetti sono stati rinvenuti nascosti sul vano motore, vicino ai gruppi ottici.

Alla fine dei controlli, sono stati denunciati per detenzione di oggetti atti allo scasso.