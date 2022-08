Perugia, in abiti succinti davanti ad una scuola e una chiesa in attesa di clienti: allontanata dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno effettuato un servizio di controllo in via Canali e nei pressi di un istituto scolastico e di una chiesa hanno sorpreso una donna, in abiti succinti, in attesa di clienti.

Alla vista degli operatori, ha cercato di eludere il controllo cambiando strada ma è stata comunque raggiunta dagli agenti che l’hanno identificata. La donna, regolare sul territorio nazionale, è stata sentita in merito alla sua presenza in quell’area e non riuscendo a fornire una motivazione plausibile, è stata allontanata dagli agenti.

I controlli hanno riguardato la zona della stazione Fontivegge, via Campo di Marte, via Canali, via del Macello e via della Ferrovia dove sono state identificate 62 persone e controllati 44 veicoli.

Durante i servizi è stata fermata un’automobilista, sorpresa alla guida con il veicolo privo della prescritta revisione periodica. Per la donna è scattata la contestazione della violazione al Codice della Strada con una sanzione pecuniaria di 694 euro. Il veicolo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo.