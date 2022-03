Immobile al freddo sul ciglio della strada, salvato dalla polizia

A terra sul ciglio della strada, al freddo della sera. Lo hanno soccorso gli agenti della squadra volante della questura di Perugia, intervenuti nella zona di Fontivegge-Costa di Prepo. Quando lo hanno raggiunto, era praticamente immobile, gli occhi chiusi, non riusciva a muovere le dite delle mani per il troppo freddo e neanche a parlare.

Gli agenti hanno così chiesto l'intervento del 118 che ha provveduto a trasportare l'uomo all'ospedale per essere sottoposto a cure e accertamenti. Uomo che è stato identificato per un 39enne senza fissa dimora che, da tempo, vive in ripari di fortuna, tanto più in questi giorni di temperature particolarmente rigide, scegliendo per dormire androni di palazzi o porticati.