Perugia, Il vice-sindaco e pediatra Tuteri: "Variante inglese colpisce i bambini. Attenzione in famiglia"

"E' un momento in cui bisogna prestare massima attenzione perché l’avvento delle varianti del virus ha riportato il Paese indietro di un anno". Gianluca Tuteri è il vice-sindaco di Perugia ma è anche un medico pediatra affermato. In consiglio comunale, oggi, nella discussione urgente richiesta dalle opposizione sull'epidemia e sull'ospedale Santa Maria della Misericordia, ha spiegato la pericolosità delle varianti del Covid.

"Delle tre varianti conosciute, in particolare, preoccupa quella inglese perché, pur se sensibile al vaccino, colpisce particolarmente i bambini, trasmettendosi poi con facilità all’interno delle famiglie. Per questo va rivolto un appello accorato ai cittadini affinché anche in famiglia vengano rispettati tutti i comportamenti tesi alla prevenzione. Preoccupa, infine, la variante brasiliana, temibile in quanto pare essere immune rispetto al vaccino e capace di infettare anche coloro che hanno acquisito gli anticorpi da un precedente contagio".