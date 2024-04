Perugia, i ladri sono due bambini: una ha 9 anni, l'altro 11

La polizia di Perugia ha denunciato per furto aggravato continuato in concorso una bambina di 9 anni e un bambino di 11. L'11enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

I due, secondo la ricostruzione della polizia, hanno messo a segno due colpi: uno in via Magno Magnini e uno in via Enrico Fermi. La bambina faceva da palo, il bambino - già con precedenti per furto - scassinava le porte.

Un residente della zona di via Magno Magnini ha notato i due e ha lanciato l'allarme. Gli agenti hanno bloccato la bambina e inseguito l'11enne nel parco Chico Mendez. Nello zaino del bambino i poliziotti hanno trovato gioielli, un orologio, un rasoio elettrico e articoli di bigiotteria. Sempre nello zaino c'erano quattro cacciaviti e alcune lastre in plastica.