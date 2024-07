Perugia, guida in modo 'strano': beccato con quasi un etto di fumo

La polizia di Perugia ha denunciato un 26enne, gravato da precedenti di polizia, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo è stato fermato al posto di blocco in via Cortonese perché il "veicolo procedeva con andamento sospetto", specifica la Questura.

L'odore all'interno dell'abitacolo non ha lasciato dubbi. I poliziotti hanno perquisito il 26enne e l'auto e hanno trovato 90 grammi di hashish.

Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.