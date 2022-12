LA CURIOSITA' Installato nuovo guard-rail salvavita per i motociclisti in caso di incidente: le caratteristiche

La Provincia di Perugia, in collaborazione con la ditta Margaritelli e l’Associazione Motoincontro Fabio Cellaia ha istallato un nuovo guardrail costruito per limitare gli effetti fatali da incidenti stradali. Il guardrail è stato istallato, in via sperimentale, lungo la SP 1che da San Martino in Campo sale verso San Martino in Colle. Il nuovo guardrail ha le caratteristiche tecniche di poter resistere ad un urto fino a 110 km all’ora e in caso di scivolata, il motociclista, grazie ad una doppia protezione, non rischia di passare sotto la struttura che risulta essere molto contenitiva.

“Oggi rinnoviamo il nostro impegno per il 2023 – ha detto Landrini - con enti e scuole per portare il problema della sicurezza stradale al centro dell’attenzione della nostra comunità”. Questa mattina alla posa in opera erano presenti Moreno Landrini consigliere della Provincia di Perugia con delega alla viabilità e Eros Cellaia Presidente dell’associazione Motoincontro Cellaia, che da anni ha investito i propri ricavi in sicurezza stradale e guida sicura negli istituti scolastici.