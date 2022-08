Gira per via Canali con un coltello: fermata e denunciata dalla Polizia locale

Gli agenti del Nucleo decoro urbano di Fontivegge, nel corso dei controlli del territorio in via del Macello, ha fermato una ragazza di nazionalità albanese classe ‘94 che deteneva un coltello a farfalla di 23 centimetri con lama appuntita.

A carico della giovane sono risultati numerosi precedenti di polizia. Gli agenti hanno denunciato la 28enne per porto di oggetti atti ad offendere, l'arma è stata sequestrata. Ritirata anche la patente revocata con provvedimento prefettizio e le è stato notificato il rigetto da parte della Questura del permesso di soggiorno, con conseguente obbligo di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.

Il controllo è avvenuto durante un’operazione congiunta con servizi sociali, Carabinieri della Stazione Fortebraccio e Vigili del fuoco per il rilascio di un immobile di via Canali, a seguito del provvedimento emesso in via d’urgenza dal Tribunale Civile.

All’interno sono stati individuati 8 minori e 5 adulti, in sovrannumero rispetto alle dimensioni dei locali e con violazioni sotto il profilo igienico sanitario. Al termine dell’intervento il proprietario è stato rimesso nella piena disponibilità del bene.