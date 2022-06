Perugia, gira per la città senza assicurazione e revisione: scatta la multa da 1.000 euro

Il progetto “Borghi Sicuri”, voluto dal questore di Perugia Giuseppe Bellassai, ha toccato il centro storico, Fontivegge, la zona “dei Ponti” e la periferia nord di Perugia.

Sono stati 16 i posti di controllo effettuati dalle pattuglie della Questura di Perugia, in sinergia con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche e con le pattuglie della Polizia locale, nel corso dei quali sono state identificate 124 persone, 88 veicoli. Sono inoltre stati controllati 7 esercizi commerciali.

Durante i controlli, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno identificato, in via Cortonese a Perugia, un cittadino italiano, classe 1973. Fermato alla guida di un’autovettura non di sua proprietà, immatricolata in Francia e senza un documento attestante il titolo e la durata del possesso del mezzo, è stata elevata all’uomo una sanzione di 250 euro.

A Ellera di Corciano è stato sorpreso un cittadino italiano – classe 1982 – mentre circolava con un’autovettura priva della copertura assicurativa obbligatoria e della visita di revisione periodica. Al 40enne è stata elevata una sanzione di 866 euro per la prima infrazione, con il contestuale sequestro amministrativo del mezzo; mentre per la seconda infrazione è stata irrogata una sanzione di 173 euro con il ritiro della carta di circolazione.

Durante le attività di intensificazione dei controlli, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti per placare un’animata lite in famiglia tra un padre e la figlia, che si era originata per motivi economici. Giunti sul posto i poliziotti, una volta ristabilita la calma, hanno proceduto con i dovuti controlli dai quali è emerso che l’uomo fosse in possesso di armi, regolarmente detenute, le quali in via precauzionale, sono state temporaneamente ritirate.