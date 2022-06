Perugia, gira nudo in mezzo a case e passanti: denunciato dalla Polizia rischia una multa fino a 10mila euro

Passeggiava completamente nudo in via San Simone del Carmine (la strada parallela a via Enrico dal Pozzo, che collega Perugia con il cimitero monumentale), in mezzo a case e palazzi, creando disagio e imbarazzo tra i cittadini.

I poliziotti hanno intercettato l'uomo, un 52enne italiano, che ha detto agli agenti di essere uscito nel primo pomeriggio per fare una passeggiata, di essersi perso e di non ricordare bene dove stesse andando e come tornare a casa. Considerate le alte temperature aveva deciso di togliersi tutti i vestiti e proseguire la camminata completamente nudo.

Temendo un colpo di calore, gli agenti hanno richiesto l’intervento del 118 che, sopraggiunti poco dopo, hanno accompagnato l’uomo presso l’ospedale di Perugia per le cure e gli accertamenti del caso.

Uscito dall'ospedale l'uomo è stato accompagnato in Questura, dove sono emersi diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Lo stesso, inoltre, risultava sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L'uomo è stato denunciato per atti contrari alla pubblica decenza che prevede una multa da 5mila a 10mila euro.