"Sei ucraina?". E le gettano acido sulle mani: caccia alla baby gang

L'hanno fatta fermare, praticamente accerchiandola. Poi la domanda: "Che cosa pensi della guerra?". Lei, donna ucraina da tempo in Italia, non ha avuto dubbi su cosa rispondere: "Sono ucraina, voglio la pace". Poi è riuscita a liberarsi e riprendere la via di casa, superando il gruppetto che praticamente bloccava il passaggio in via Bartolo. Una volta rientrata si è accorta che le sue mani erano ustionate, bagnate con un liquido corrosivo. Perché? Per una bravata, un'azione da bulletti o dietro c'è qualcosa altro?

La donna si è fatto medicare in ospedale, ha una prognosi di 15 giorni. Intanto ha denunciato l'episodio alla polizia. Che indaga. Dalle telecamere potrebbero arrivare gli elementi utili a risalire ai responsabili.