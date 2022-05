Spaccata alla Cupa, ladri derubano di computer e vestiti due ricercatori universitari svizzeri

Ricercatori universitari derubati di pc, Ipad e vestiti. È accaduto a Perugia, nella zona del parcheggio della Cupa.

I ladri ha nno sfondato il vetro del furgone con cui degli studiosi svizzeri, provenienti da Zurigo, sono giunti a Perugia per un progetto di ricerca, e hanno rubato uno zaino con dentro personal computer, tablet e i vestiti che i ricercatori si erano portati dietro dovendo stare in Italia per un mese.

Dopo la denuncia alle forze dell’ordine l’appello: “Se qualcuno notasse uno zaino come quello in foto mi contattati al 393312177877”.

L’episodio ha coinvolto dei ricercatori dell’Università di Pisa e del Politecnico di Zurigo in missione per fare monitoraggio ambientale con robot quadrupedi. “Dormiamo a Perugia centro e siamo in due – segnalano – e ieri hanno sfondato il vetro rubando quello zaino che stiamo cercando disperatamente”.