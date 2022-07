Perugia, furto sacrilego a San Sisto: ladro fugge con calice e portaostie e li abbandona per strada

Il calice e gli altri oggetti liturgici trovati martedì mattina, in via Palermo a Perugia, da una signora che si apprestava ad aprire il proprio esercizio commerciale, sono stati rubati nella parrocchia di San Sisto.

La signora aveva allertato immediatamente la Polizia di Stato e gli agenti, dopo aver preso in custodia il calice e gli altri oggetti liturgici, hanno avviato le indagini.

Grazie alla diffusione della notizia sulla stampa e sui canali social della Questura, il sacerdote della parrocchia Santa Famiglia di Nazareth di San Sisto a Perugia, ha riconosciuto i beni liturgici che erano stati asportati lo scorso 16 luglio.

Dopo aver contattato i poliziotti, don Stefano si è recato presso gli uffici di via Emanuele Petri per la riconsegna e per presentare querela.

Agli agenti ha raccontato che qualche giorno fa, ritornato in chiesa, aveva notato che il calice e la teca portaostie erano stati asportati dall’armadio della sacrestia. Ha inoltre precisato di non aver notato segni di scasso.

Dopo aver riconsegnato gli oggetti sacri, il parroco ha ringraziato gli operatori per l’aiuto e la sensibilità mostrata.