Altri due ladri fatti arrestare dai cittadini. Stavano scalando un'abitazione

Altri due ladri arrestati da parte della Polizia grazie alla segnalazione dei cittadini. Il cittadino aveva visto due soggetti che stavano scalando le pareti di un'abitazione. Ma l'obiettivo non è cercare di entrare nell'appartamento: i ladri infatti rubano alcuni metri di una grondaia in rame per poi darsi a precipitosa fuga a bordo di un’auto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno ascoltato i testimoni e in poco tempo sono risaliti all’identità e all’indirizzo dei due uomini che sono stati raggiunti nella loro abitazione. I ladri di rame sono stati identificati come gli autori del furto da parte dei testimoni portati in caserma. Ritrovata anche la grondaia che era stata nascosta in un campo a pochi metri dalla casa dei due fermati. Entrambi sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso.