Ruba pezzi dalle auto in vendita sul piazzale della concessionaria: fermato e arrestato

Si è introdotto in un parcheggio di una concessionaria di Perugia per rubare direttamente da un'auto in vendita alcuni pezzi fondamentali per ripare i danni della sua. Ma la sua visita non è passata certamente inosservata. I proprietari vedendo un Audi A4, di colore nero, aggirarsi con fare sospetto nel parcheggio ha dato subito l'allarme ai Carabinieri che una volta giunti sul posto hanno individuato l'auto sospetta a bordo della quale c'era un 45enne romeno.

Le telecamere hanno permesso ai militari di appurare come erano andati i fatti: lo straniero, poco prima del loro arrivo, dopo aver infranto il lunotto posteriore di una autovettura Audi A4, sprovvista di targhe, intestata alla concessionaria, ha rubato il gruppo comando dell'aria condizionata del veicolo, per sostituirlo con quello della propria autovettura, uguale per modello, che a seguito dei controlli effettuati dai militari è risultato effettivamente non funzionante. La refurtiva è stata sequestrata. Per il romeno è scattata la denuncia per furto aggravato.