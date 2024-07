Perugia, razzia in una gioielleria del centro storico

La polizia di Perugia ha arrestato un 29enne, cittadino colombiano, per furto aggravato. È successo domenica 7 luglio in centro storico. Secondo la ricostruzione della polizia il 29enne è entrato in una gioielleria, ha rimosso i dispositivi antitaccheggio di alcuni articoli e si è dato alla fuga. Il responsabile del negozio lo ha trovato in piazza Matteotti e ha chiesto aiuto a dei passanti. Tra loro c'era un poliziotto fuori servizio che ha inseguito e catturato il 29enne in via Oberdan.

L'uomo è stato perquisito e trovato con una tronchese e di due anelli in argento. Arrestato per furto aggravato.