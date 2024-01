Perugia, furti in serie nei negozi: fermato il predone del centro storico

La polizia di Perugia ha denunciato un 36enne, cittadino italiano, per i reati di rapina e rapina impropria. Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia l'uomo - già arrestato il 3 gennaio per un furto in un negozio di corso Vannucci - il 9 dicembre ha rubato una confezione da 100 euro in una profumeria di Perugia, spintonando le commesse, e il 2 gennaio è tornato nello stesso negozio rubando altri 300 euro di prodotti e spintonando di nuovo le commesse per poi scappare.

Il 3 gennaio, come detto, è stato arrestato alla Volante dopo un furto in un negozio di abbigliamento in corso Vannucci. E ora è stato denunciato anche rapina e rapina impropria per le razzie del 9 dicembre e 2 gennaio.