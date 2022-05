Furti in serie, 40enne tradito dagli abiti e dalle immagini delle telecamere

Prima uno e poi l'altro negozio. Ma il tentativo di allontanarsi facendo finta di niente era finito male. I frammenti di vetro sotto le suole delle scarpe e le inconfutabili immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno tolto ogni dubbio agli agenti di polizia, intervenuti per la prima chiamata e, poco dopo, per il secondo intervento quando stavano ancora completando i rilievi nel primo negozio. Due episodi in una manciata di minuti e a pochi metri di distanza. Prima un grow shop e poi un negozio di scarpe, dove, secondo quanto ricostruito, il ladro, identificato per un 40enne era riuscito a entrare per cercare contanti, dopo aver mandato in frantumi le rispettive vetrine mentre l'allarme entrava in funzione.

Il pm ha chiesto al gip la misura cautelare in carcere, ma il gudice ha accordato all'uomo l'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria ogni giorno tra le 18 e le 18.30.