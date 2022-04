Furti, cimiteri presi di mira dai ladri. Piano speciale della questura per contrastare il fenomeno

Cimiteri presi di mira dai ladri. Furti a Montelaguardia e Cenerente. Duplice intervento della polizia per due episodi segnalati nella mattinata di oggi alla sala operativa. A Cenerente, gli agenti della squadra volante hanno costatato che la rete di recinzione era stata divelta e qualcuno si era introdotto all'interno per impossessarsi di sottovasi di rame. Sottovasi di rame scomparsi anche a Montelaguardia dove non sono state rilevate forzature all'ingresso, essendo aperto anche di notte il cimitero, ma stata danneggiata una cappella. Le indagini sono in corso, mentre la Questura sta pianificando controlli specifici da attuare nell'immediato.