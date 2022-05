Furti in casa e negozi, così colpivano le due bande di ladri che imperversavano nel perugino

Due gruppi distinti che, anche senza un accordo preciso, si sarebbero spartiti il territorio. Modalità di azione simile: una casa da utilizzare come base per le razzie compiute a ondate, in pochi giorni prima di tornare dove vivevano, lontano dall'Umbria. In Campania, per esempio. Nel Perugino, un autista che avrebbe fatto anche da basista, che, dopo aver accompagnato la batteria, andava a recuperarli, lontano dal luogo d'azione. Auto noleggiate, cellulari dedicati. Ma la squadra mobile è riuscita a mettersi sulle tracce delle due bande, una con base a Sant'Enea, l'altra a San Fortunato della Collina. Undici le misure cautelari chieste e ottenute, 8 quelle eseguite nei confronti dei componenti di associazioni a delinquere finalizzate ai furti nelle abitazioni, nelle tabaccherie e negozi in genere, furti di auto. Nel bottino anche 4 pistole non più ritrovate.

A questo gruppo di persone viene ricondotto anche il tentativo di furto di Papiano, in occasione del quale morì una donna volta da malore. Una cinquantina i furti contestati e il sospetto che le azioni a loro riconducibili siano molte di più.