Banda di ladri professionisti in azione nella notte a Perugia: un foro per entrare nell'appartamento, un altro per smurare cassaforte

La banda del buco torna a colpire a Perugia: obiettivo una cassaforte che è stata smurata e portata in un luogo sicuro dove poi cercare di aprirla con tutti mezzi del caso e lontano da occhi indiscreti. Il colpo è avvenuto di notte, intorno alle 23, dopo che la banda si era accertata che nessuno fosse presente nell'abitazione. Il proprietario - allertato dal sistema di allarme che collegato al cellulare aveva inviato dei messaggi di allarme - arrivato nell’abitazione, ha constatato che i ladri, dopo aver eseguito un foro nel muro, erano riuscite ad introdursi all’interno dello stabile e ad asportare – dopo averla smurata – la cassaforte al cui interno c'erano circa 10mila euro, oltre a documenti, gioielli e carte di credito. I poliziotti, a quel punto, hanno richiesto l’intervento dei tecnici della Polizia Scientifica per i rilievi del caso per cercare di trovare alcune tracce per risalire ai ladri. Sono in corso le attività degli investigatori della Questura di Perugia finalizzate all’individuazione dei responsabili. Molto probabilmente la banda ha agito a colpo sicuro, dopo settimane di studio, e soprattutto in contatto con qualche basista locale.