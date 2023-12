Perugia, fumogeni e lancio di un seggiolino allo stadio Curi: 6 Daspo

La polizia di Perugia ha emesso 6 Daspo nei confronti di sei tifosi. I sei, secondo la ricostruzione della polizia, "il 10 settembre e 12 novembre, nel corso delle partite Perugia – Pescara e Perugia – Gubbio, si sono resi responsabili dell’accensione di alcuni fumogeni - nel settore riservato alla tifoseria ospite e locale - e del lancio di un seggiolino all’interno dello stadio, in prossimità del terreno di gioco".

I provvedimenti "vieteranno ai tifosi identificati l’accesso alle manifestazioni sportive – di calcio, di Coppa Italia, di coppe internazionali, di campionato per un periodo che varia da 1 a 2 anni". E ancora: "Ai destinatari dei provvedimenti sarà, altresì, interdetto – a partire da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva – l’accesso e lo stazionamento in un’area ricompresa in 400 metri di distanza dai luoghi antistanti lo stadio, le stazioni ferroviarie interessate dall’arrivo o dalla partenza dei tifosi, i parcheggi pubblici serventi gli impianti sportivi, i luoghi di allenamento e i ritiri delle squadre di calcio, nonché, in un’area ricompresa in 200 metri di distanza dagli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni".

L’eventuale violazione del divieto "potrà essere punita con la pena di reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10mila a 40mila euro".