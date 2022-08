Perugia, fugge al controllo in sala giochi e getta la droga nel water: arrestato

La Polizia controlla una sala giochi e arresta uno straniero trovato in possesso di 12 involucri di cocaina.

L’uomo, 34enne tunisino, è stato fermato per un controllo dagli agenti della Questura di Perugia all'interno di una sala giochi e ha subito tentato di sottrarsi alla richiesta dei documenti chiedendo ai poliziotti di poter andare in bagno.

Una volta in bagno ha provato a gettare una bustina in un water e poi ha aggredito gli agenti, proicurando loro lesioni ed escoriazioni.

Una volta bloccato il 34enne i poliziotti hanno recuperato la busta contenente cocaina, una dose di hashish e un coltello.

Dagli accertamenti è risultato che l'uomo, con numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è solito utilizzare false identità ed è stato denunciato già in passato per resistenza a pubblico ufficiale. Il 34enne era stato espulso dal Questore di Perugia il 18 febbraio.