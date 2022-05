Fuga in autostrada con i documenti contabili della ditta fallita: coppia sotto processo

I titolari di un laboratorio di pasticceria con annesso bar, un uomo e una donna di 58 anni, sono finiti sotto processo per fallimento e bancarotta fraudolenta.

I due, difesi dagli avvocati Luca Pietrocola e Vincenzo Maria Maccarone, sono accusati di avere “allo scopo di recare pregiudizio ai creditori” sottratto o distrutto “i libri e le scritture contabili della società o li tenevano in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita” e non consegnavano “al curatore alcun documento contabile e l’ultimo bilancio” depositato era quello di quattro anni prima.

Documenti fiscali che venivano trovati all’interno dell’auto di uno dei due imputati durante un controllo della Polizia stradale nei pressi di Salerno. Dopo l’esame del nucleo della tributaria della Guardia di finanza e del curatore fallimentare, però, non era possibile ricostruire il patrimonio della società.

I due imputati devono rispondere anche dell’accusa di aver fatto sparire 22.751 euro di “immobilizzazioni materiali costituite da impianti e macchinario per 10mila euro e attrezzature industriali e commerciali per 12.751 euro”; le “rimanenze iscritte a bilancio per 8.400 euro composte da prodotti finiti e merci” e da “disponibilità liquide per la somma di 1.750 euro”.

Nel corso del controllo della Stradale, inoltre, emergevano le fatture della vendita dei beni del fallimento: 4.392 euro per la vendita di due macchine cambiamonete; 13.249,20 euro per un gruppo elettrogeno; 14 colli e 14 pallet fatti sparire nel nulla; un bancone, tavoli rotondi da bar, sedie in ferro e in legno, divanetti marroni tre posti, frigorifero, registratore di cassa, lavandino, retro bianco, pannellature varie, bancone pasticceria per 10.150 euro.