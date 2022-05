Fotografato nel piazzale con le prostitute, si finge finanziere per far cancellare le immagini dal telefonino

Un 47enne, di origini campane e difeso dall’avvocato Simone Costanzi, è finito davanti al giudice per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e usurpazione di funzioni pubbliche.

Secondo la Procura di Perugia avrebbe realizzato “illecitamente un porta placca recante le scritte Guardia di finanza e la fiamma dorata del medesimo corpo sul piano di metallo ove era apposto il falso logo del medesimo corpo, nonché una falsa tessera plastificata di colore verde recante la scritta Ministero Gdf, con apposto il falso numero di matricola …” intestato all’imputato, con tutti i suoi dati personali.

Documenti e placche che avrebbe utilizzato il 24 aprile del 2018 nel piazzale di un distributore a Perugia “ove si stava svolgendo l’attività di meretricio da parte di alcune prostitute”.

Il titolare del distributore stava fotografando le prostitute e il via vai di auto per “documentare l’accaduto in vista di una segnalazione alle forze dell’ordine”. E tra le auto fotografate c’era anche quella dell’imputato.

Accortosi che l’uomo stava effettuando delle foto, l’imputato esibiva “prontamente la placca” e ordinava al titolare del distributore di “cancellare la fotografia scattata, asserendo che si sarebbe potuto individuare l’autoveicolo” che stava guidando per servizio.

Secondo il capo d’imputazione avrebbe anche controllato che il telefono per verificare la cancellazione della foto, avvertendo l’uomo che doveva obbedire in quanto era in corso “un controllo antiprostituzione” e non poteva bruciare l’operazione.