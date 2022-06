FOTO NOTIZIA - Vandali in azione, locandina in fiamme sotto la pensilina degli autobus

Bruciata la bacheca con gli orari delle linee degli autobus urbani o con la pubblicità. Un atto vandalico ai danni della pensilina di BusItalia a Perugia compiuto da ignoti che hanno gettato del liquido infiammabile su di una locandina e poi dato fuoco.

Completamente sguagliata la locandina di plastica e annerite altre parti della pensilina. L'atto è stato segnalato all'azienda.

Non è la prima volta che ignoti vandali danneggiano le strutture per ripararsi in attesa dei mezzi pubblici.

(Foto e video di Tommaso Benedetti)