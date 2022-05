"Ci facciamo belle gratis" con lo shampoo e tinta per i capelli infilati nella borsa per non pagare: due sorelle sotto processo

Volevano rifarsi la tinta dei capelli e curarli con prodotti particolari. Senza pagare il tutto sarebbe stato anche meglio.

Due donne, due sorelle rumene di 33 e 31 anni, difese dagli avvocati Giuseppe De Lio e Pasquale Perticaro, sono state citate direttamente a giudizio con l’accusa di furto di cosmetici e prodotti per la cura dei capelli. Il furto è avvenuto a Santa Maria degli Angeli il 29 giugno del 2018.

Secondo l’accusa le due donne, “in concorso tra loro e al fine di trarne profitto, all’interno dell’esercizio commerciale … di Santa Maria degli Angeli” avrebbero compiuto “atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di 3 flaconi di prodotti per capelli marca Diego Della Palma e 1 flacone di tinta per capelli marca Colorista del valore totale pari a 75,50 euro di proprietà dello stesso esercizio commerciale occultandoli all’interno di borse personali”.

La Procura contesta anche “l’aggravante di aver commesso il fatto con destrezza e su cose esposte per necessità alla pubblica fede”.

Il furto non era andato a buon fine, per le due donne, “per motivi indipendente dalla loro volontà, ovvero per il tempestivo intervento” di un dipendente dell’esercizio commerciale che “bloccava le stesse nel momento in cui oltrepassando le barriere antitaccheggio provocavano l’attivazione dell’allarme”.