Fontivegge, vasta operazione anti droga e contro le occupazioni abusive di immobili

Una vasta operazione di polizia è in corso a Fontivegge. Agenti della Questura, del reparto anticrimine e delle unità cinofile sono impegnate nei controlli all'uscita della stazione, in piazza Vittorio Veneto, in piazza del Bacio e zone limitrofe.

Gli agenti si stanno concentrando in particolare nei dintorni della fermata del minimetrò, sulle scalette che portano verso via Cortonese.

Controlli anche nella struttura di servizio delle ferrovie, attualmente con gli ingressi murati, e nella zona dove sono stati avviati i lavori di recupero.

(notizia in aggiornamento)