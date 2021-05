Piazza del Bacio, spacciava sulla panchina dell'area verde: arresto e foglio di via da Perugia

Il giovane, nella mattinata di oggi, è stato processato per direttissima

Da Spoleto faceva la spola con Perugia per vendere in Piazza della Bacio stupefacenti. Ma ieri sera, mentre si trovava su una panchina dove attendeva i clienti, sono arrivati i Carabinieri di Perugia che lo avevano messo sotto-osservazione dopo averlo notare diverse dosi ai clienti provenienti da tutta la provincia di Perugia. Una volta identificato - si tratta di un cittadino Gambiano 25enne, domiciliato a Spoleto - è stato perquisito: sequestrate dosi di hashish e marijuana. Il giovane, nella mattinata di oggi, è stato processato per direttissima: oltre alla convalida dell’arresto, è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Perugia.