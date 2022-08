Fontivegge, famiglie sgomberate dalle forze dell'ordine in via Canali

Forze dell’ordine e servizi sociali in via Canali per lo sgombero di alcune famiglie di rom e stranieri.

Lo sgombero è iniziato di prima mattina e sta riguardando alcuni nuclei familiari che risiedono in un condominio realizzato da una ditta di costruzioni edilizie (attualmente in amministrazione controllata).

Le famiglie, assistite dall’avvocato Gianni Dionigi, non hanno occupato abusivamente gli immobili, ma hanno un regolare contratto di affitto, hanno però ricevuto lo sfratto a seguito di un’ordinanza sindacale per comportamenti contrari al regolamento condominiale.

Lo sgombero si è svolto tra le proteste delle famiglie e gli sguardi dei residenti della zona.

L’area è costantemente al centro dei controlli delle forze dell’ordine, inserita dal Comune di Perugia nell’elenco delle vie dove non si possono consumare cibi e bevande, bivaccando per strada, e dove gli automobilisti che si fermano a contrattare con le prostitute possono essere multati. Sanzioni anche per le donne che esercitano la prostituzione e vanno in strada in abiti succinti.