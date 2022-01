Fontivegge, espulso spacciatore e molestatore che si era nascosto dietro decine di "alias"

Continua il monitoraggio costante dell'area di Fontivegge da parte degli agenti della Questura. Nella rete dei controlli è finito un 25enne africano, gambiano, che si è scoperto aver adottato diverse identità false per restare nel Paese ed evitare processi dopo denunce pesanti accumulate negli ultimi due anni: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza sessuale, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, minacce a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. I tanti alias forniti alle forze dell'ordine sono stati cancellati grazie ad una identificazione puntuale della Polizia che poi ha messo lo straniero nelle mani dell'ufficio immigrazione. Nel giro di 24 ore, per mancanza di permesso di soggiorno e le molte denunce, si è deciso per l'espulsione: è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il rimpatrio di Potenza, in attesa di essere imbarcato nel volo che lo riporterà presso il proprio Paese di origine.