Controlli a Fontivegge, nei guai un 59enne: multa per aver abbordato prostituta e denuncia per "armi bianche"

Continuata l'attività di controllo della Polizia Locale nel quartiere di Fontivegge che ha portato, nella giornata di ieri, al fermo di un perugino di 59 anni con a bordo una prostituta. Violando così le ordinanze antiprostituzione emesse dal Comune di Perugia per arginare il fenomeno della prostituzione di giorno e di notte lungo le vie del territorio. Ma non solo la multa pesante - 450 euro - è scattata anche a carico del 59enne una denuncia: nel portabagaglio del veicolo sono stati trovati molti oggetti atti ad offendere dei quali l'uomo non ha saputo spiegare la provenienza. In particolare: un martello, una sega, una mazza e 4 coltelli. Inoltre sono stati passati al setaccio le vie e le piazze di Fontivegge dove sono stati identificati diversi soggetti pregiudicati.