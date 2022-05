Fontivegge, controlli antiprostituzione e bivacchi. Operazione congiunta di Polizia e Municipale

Pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia locale del Comune di Perugia sono impegnate in una serie di controlli a Fontivegge e, in particolare in via Canali.

Nella zona sono entrate in vigore le nuove regole previste dalle ordinanze comunali sulla vendita e il consumo di alcolici e di contrasto ai bivacchi e quelle sul vestiario delle prostitute per i clienti che si fermano a contrattare il prezzo.

All'arrivo della pattuglie diverse persone si sono allontanate, altre sono state fermate per controlli. Da ricordare che chi si ferma con una prostituta è soggetto a una contravvenzione di 450 euro. Multe sono previste anche per le prostitute che circolano con abiti succinti che invitano clienti a fermarsi.

Sul posto si è recato anche l'assessore alla sicurezza Luca Merli.

(Servizio in aggiornamento)