Auto confiscata e multa pesantissima: girava con l'auto sequestrata e senza assicurazione

Andava in giro a Perugia, con l'auto sequestrata e senza assicurazione, come se fosse tutto normale, regolare. L'ottobre scorso, fermato ad un posto di blocco, era stato pesantemente sanzionato e l'auto sequestrata (ma lasciata alla sua costudia) proprio per la mancanza del pagamento della polizza. Ieri gli agenti della Questura nel corso di un controllo a Fontivegge lo hanno beccato di nuovo a girare in auto in compagnia di un suo amico. Il proprietario del mezzo - un 52enne italiano - è stato di nuovo sanzionato per 2mila euro e l'auto stavolta è stata direttamente confiscata. In più + stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere dato che nel mezzo è stato ritrovato un coltello di 18 centimetri.