Fontivegge, aspetta i clienti vicino alla banca con la droga nascosta in un calzino: arrestato

Aspettava i clienti vicino all'ingresso di una banca, ma il suo stazionare nello stesso posto senza far nulla per molto tempo, ha insospettito gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale, che lo hanno fermato e controllato.

L’uomo, poi identificato come cittadino gambiano, classe 1996, ha provato ad allontanarsi, ma è stato raggiunto e da un controllo più approfondito dello zaino, dal quale proveniva un forte odore, molto simile a quello dell’hashish, è saltato fuori un involucro di stoffa che avvolgeva un calzino al cui interno erano nascoste 9 palline e due frammenti più grandi di una sostanza di colore marrone (per un peso complessivo di circa 22 grammi) avvolta in cellophane verde.

Gli accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica hanno confermato i sospetti: la sostanza è risultata positiva ai reagenti che individuano i cannabinoidi.

Nel portafogli, il 26enne aveva 350 euro dei quali non ha saputo giustificare la provenienza.

Accompagnato in Questura per ulteriori approfondimenti, è emersa la sua irregolarità sul territorio nazionale e il diniego del rilascio del permesso di soggiorno nel 2015. Inoltre, grazie agli approfondimenti effettuati dagli agenti operanti, sullo smartphone del giovane è stato possibile evidenziare chiari elementi indicativi del fatto che la sostanza detenuta fosse destinata allo smercio.

Il giudice ha convalidato l’arresto.