Estate sicura 2023, controlli a tappeto sui treni lungo l'asse Foligno-Perugia: troppi furti e aggressioni

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Ferroviaria nei principali scali ferroviari di Perugia e provincia, finalizzata a monitorare il flusso dei viaggiatori in arrivo e in partenza, con il fermo de,lepersone sospette, per garantire la sicurezza dei passeggeri. In prima linea gli agenti della Polfer di Foligno e di Perugia che hanno monitorato i convogli in movimento dove si stanno ripetendo in serie reati come furti, rapine, accattonaggio molesto, aggressioni ai controllori e ai capo treno. In dotazione uno speciale smartphone per l'identificazione e la verifica di precedenti per i soggetti sospetti. Il bilancio: sono state 558 le persone controllate, 15 i treni scortati, 7 i servizi di pattuglia a bordo treno e 25 i servizi di vigilanza negli scali. Non sono state rilevate denunce segno che l'opera di prevenzione ha funzionato pienamente. Effettuata anche l'attività di vigilanza lungo la ferrovia per arginare il fenomeno dei furti di rame e gli atti vandalici.