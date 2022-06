Estate 2022 in sicurezza, controlli mirati nei parchi di Perugia nel fine settimana: ecco la mappa delle aree sotto la lente

Proseguono i servizi di controllo, realizzati e coordinati dalla Questura della provincia di Perugia, nell’ambito del programma di sicurezza dei parchi pubblici, delle aree verdi e dei luoghi di maggior afflusso turistico e di aggregazione giovanile. Gli agenti sono entrati ed entreranno in azione a Perugia, Assisi, Foligno, Spoleto e Città di Castello. Nel capoluogo umbro, per il weekend, sono previste attività di pattugliamento nelle principali aree verdi cittadine: Parco di Santa Sabina, Parco Chico Mendez e Giardini del Frontone, proseguendo per il Parco del Riccio di San Sisto, la zona del complesso residenziale Arcadia e il Pincetto alla Pescaia. Gli equipaggi della Squadra Volante saranno presenti per tutto il fine settimana al fine di prevenire e contrastare ogni forma di microcriminalità, di degrado urbano e spaccio di sostanze stupefacenti in maniera tale da consentire ai cittadini di godere serenamente delle prime serate estive. In provincia, i Commissariati invieranno i propri equipaggi potenzieranno la stessa azione di controllo nelle aree verdi dei propri comprensori territoriali come ad esempio il parco di Largo Moneta a Spoleto, il parco dei Canapè a Foligno, il parco Alexander Langer a Città di Castello e il Regina Margherita ad Assisi.