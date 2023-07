Famiglie distrutte, il figlio ubriaco provoca il caos nel condominio della madre: denunciato

Ancora una volta completamente ubriaco aveva cercato rifugio e soldi nella casa della madre dalla quale era stato allontanato per pericolosità sociale dal Tribunale di Perugia lo scorso 28 aprile. Non ricevendo risposta alla genitrice aveva iniziato a bussare alla porta di una vicina di casa che ha immediatamente chiesto aiuto alla Polizia avendo riconosciuto il soggetto e sapendo bene i suoi trascorsi.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo ancora sul posto che era completamente ubriaco e dopo averlo identificato si è scoperto che il 58enne - italiano - non poteva trovarsi lì, essendo gravato da uno specifico divieto di avvicinamento all’abitazione e ad ogni altro luogo frequentato dalla madre – residente nello stesso stabile della richiedente. Per questo motivo, dopo aver fatto intervenire il personale del 118 per le cure del caso, il 58enne è stato accompagnato in Questura dove è stato denunciato per la violazione del divieto di avvicinamento alla madre.