Perugia, fiamme in discoteca: si indaga sulle cause del rogo

L'allarme per l'incendio è scattato intorno alle 6 di questa mattina. In molti hanno notato il fumo denso alzarsi dal Lido Tevere, storico locale da ballo, sulle sponde dl Tevere. Era già chiuso da molte ore il locale che ieri sera, secondo quanto è stato possibile apprendere, aveva ospitato ujna festa privata. Nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre proseguono le indagini per fare chiarezza sull'incendio. Sull'origine restano aperte più ipotesi, compresa quella del dolo. Danneggiate in maniera importante le due sale da ballo dove le fiamme si sono sviluppate interessando, almeno in un caso, anche la copertura. Sarebbero almeno due i punti da cui sembrerebbero essersi propagate le fiamme. Circostanza che farebbe pensare a un'azione volontaria. Ma saranno i rilievi del Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco e le indagini della polizia a dare una spiegazione all'incendio che ha interessato la discoteca, ora posta sottosequestro a conclusione dei rilievi tecnici effettuati da scientifica e dagli specialisti dei vigili del fuoco.