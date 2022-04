IN BREVE La Polizia di Stato condivide con la città la Festa per il 170.mo compleanno. Si montano grandi strutture in piazza

La Polizia di Stato condivide con la città la Festa per il 170.mo compleanno. Si montano grandi strutture in piazza IV Novembre e sotto Palazzo dei Priori. All’opera per installare delle tende con telaio pesante, atte ad accogliere autorità politiche, civili e militari. “Un dono che il signor Questore ha inteso offrire a Perugia”, commenta l’assessore Luca Merli. Non più, dunque, una festa nel chiuso delle caserme e riservata agli addetti, ma un desiderio di partecipazione fra i cittadini e quanti intendono adoperarsi per la sicurezza comune. Domani, dunque, la manifestazione ufficiale. Poi, a far capo dalle 14:00, rapido smontaggio delle strutture.