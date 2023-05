Perugia, fermato dalla polizia: maxi multa da 5.100 euro, auto "sequestrata"

Guida senza aver mai preso la patente e mente ai poliziotti. Denuncia, maxi multa e fermo amministrativo dell'auto. È successo a Perugia.

Tutto è iniziato con gli agenti che intercettano un'auto sospetta. Al volante un 24enne, cittadino dominicano. L'uomo ha prima raccontato di aver dimenticato di portare con sé la patente, poi ha fornito le generalità. Ma il controllo ha portato alla luce la verità: il nominativo era falso e il 24enne non risultava titolare di patente.

Il 24enne è stato denunciato per false attestazioni a Pubblico Ufficiale sulla sua identità. Al giovane è stata anche contestata la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada per guida senza patente in quanto mai conseguita, con contestuale sanzione pecuniaria di 5.100 euro e il relativo fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.