Perugia, fermati per un controllo: maxi multe e auto 'sequestrate'

Posti di blocco e controlli della polizia a Fontivegge. Gli agenti hanno fermato un’automobilista, identificato in un cittadino maliano di 31 anni che è risultato alla guida di un veicolo privo di assicurazione. Nei suoi confronti è scattata la sanzione amministrativa pecuniaria di 866 euro e il fermo amministrativo del veicolo.

Un altro conducente privo di assicurazione è stato fermato in via Campo di Marte: anche per lui maxi multa e fermo amministrativo del veicolo.