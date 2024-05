Il raro fenomeno dell'Aurora Boreale sulle colline umbre. L'esperto: "Luci anche stanotte. Ecco come fotografare"

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento dell'esperto di fotografia digitale Federico Pelliccia che ha raccontato il suo incontro con l'aurora boreale che si è verificata anche a Peruga e in provincia. Un fenomeno rarissimo che si potrebbe ripetere anche stasera. I consiglio su come individuare e filmare le luci...

di Federico Pelliccia

Quello che è successo stanotte ha veramente dell’incredibile! Ho visto l’aurora boreale in diverse occasioni in passato, in particolare in Lapponia ed Islanda, ma mai avrei immaginato in vita mia di vedere le care “Luci del Nord", dal giardino di casa. Una forte attività solare, culminata con l’impatto di una gigantesca CME (Coronal Mass Ejection) con la Terra, ha determinato una tempesta geomagnetica dal pazzesco valore KP9 (catalogata come Estrema ), la più forte degli ultimi 20 anni! Verso le una di notte , stavo già nel letto, quando vedo il telefono impazzire di notifiche. Immagini di aurore provenienti da tutta Italia, decido di provarci anche io , sebbene la mia location non fosse ottimale.Quindi esco in giardino e preparo la macchina fotografica. Ad occhio nudo comincio a vedere degli strani bagliori , dei baffi di luce compaiono in cielo, molto tenui. Li vedo danzare dinnanzi a me. Per alcuni istanti mi ricordano l’emozione che ho vissuto nei miei viaggi al circolo polare artico, e invece ci troviamo sulle colline Umbre .

BUONA ANCHE QUESTA NOTTE: I CONSIGLI - In ogni caso anche stasera ci sarà da tenere gli occhi all’insù, perché la tempesta geomagnetica non è finita, e sono previsti impatti con ulteriori CME , che potrebbero regalare di nuovo questo spettacolo o chissà, magari anche di più. Il consiglio che vi posso dare è di trovare un posto con cielo scuro ed orizzonte nord con visuale totalmente libera , e di provare a fare alcune immagini , persino con il cellulare , di almeno 3-4 secondi di esposizione. L'immagine - dell'articolo - è stata scattata con macchina fotografica Sony a7IV + obiettivo NiSi 15 mm f/4, 30 secondi di esposizione, ISO 800 .