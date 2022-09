CHIESA Il primo giorno di "missione" del Vescovo Maffeis. Ai giovani: "Come affrontare le difficoltà? Non mollate, coltivate sempre i sogni"

"Non accontentatevi, coltivate e ascoltate nel profondo i sogni che possono diventare progetto di vita nell’ambito familiare e in quello lavorativo": è la risposta data ad un giovane parrocchiano nel suo primo giorno di arcivescovo di Perugia di Ivan Maffeis che ha fortemente voluto iniziare in mezzo ai giovani nella chiesa di San Giovanni Paolo II dell’Unità pastorale di Prepo-Ponte della Pietra-San Faustino di Perugia. La domanda posta: era come affrontare le difficoltà della vita, soprattutto nel difficile periodo attuale. Il vescovo ha invitato a continuare a sognare, progettare e credere anche quanto tutto sembra impossibile. "Questa mia convinzione è stata maturata quando ho perso una delle persone più care della mia vita: mio fratello morto in un incidente sul lavoro": ha ribadito emozionato ai giovani fedeli.

Un adolescente gli ha chiesto consigli per il bisogno di certezze e riferimenti. «Nella mia vita – ha risposto – sono stati fondamentali adulti significativi, che con il loro modo di stare e con il loro silenzio, sono stati importanti. Vi invito, quindi, a non avere paura di essere esigenti con noi adulti». L’ultima domanda gli è stata posta da uno studente su come essere presenti come cristiani in Università. «L’importante – ha detto – è riconoscersi e non avere paura della fede e così vi accorgerete che anche altre persone condividono le vostre scelte». Un vescovo giovane per i giovani, che invita a non mollare mai e soprattutto a non mettere in dubbio i propri punti di riferimeni, i propri valori di Fede. Un vescovo che è subito entrato nei cuori della comunità cattolica perugina.